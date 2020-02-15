https://static.news.ru/photo/f58ab93c-5002-11ea-9ca2-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дальнейшее развитие эпидемии вируса COVID-19 спрогнозировать не представляется возможным. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он выразил обеспокоенность воздействием заболевания на страны со слабой системой здравоохранения.

Невозможно предсказать, в каком направлении пойдёт эпидемия коронавируса, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

О нецелесообразности попыток выстраивать какие-либо прогнозы ранее заявлял и официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Кроме того, по его словам, невозможно узнать, когда вспышка заболевания достигнет пика, пока этот момент не произойдёт, писал NEWS.ru.