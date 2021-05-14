ВОЗ предупредила о риске смертельных болезней из-за сверхурочной работы

https://static.news.ru/photo/67e00b84-6581-11ea-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При увеличении рабочей недели до 55 часов и более риск инсульта возрастает на 35%, а смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Такие данные содержатся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35–40 часов, — говорится в тексте исследования.

В докладе указано, что в 2016 году от инсульта умерли 398 тысяч человек, от болезни сердца 347 тысяч человек, поскольку «работали не менее 55 часов в неделю». Отмечается, что с 2000 по 2016 годы смертность от инсульта, связанная с переработками, увеличилась на 19%, а от болезни сердца на 42%.

Серьёзнее всего переработки сказываются на мужчинах: на их долю приходится 72% всех смертей. Общее число людей в мире, регулярно сталкивающихся с переработками, по данным экспертов, составляет 9% населения планеты.

Ранее почти 60% россиян пожаловались на вынужденную работу в выходные при том, что каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами минимум несколько раз в месяц.