ВОЗ представила предварительные рекомендации по вакцине Moderna

https://static.news.ru/photo/57a2e2d2-5fd1-11eb-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via www.imago-im

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 производства компании Moderna.

Как сообщается, итоговое решение о включении mRNA-1273 в список разрешённых для использования препаратов будет принято в конце февраля.

С учётом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом препарат не рекомендуется использовать во время беременности. Прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2, передаёт РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.