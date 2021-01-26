ВОЗ представила предварительные рекомендации по вакцине Moderna

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 производства компании Moderna.
Как сообщается, итоговое решение о включении mRNA-1273 в список разрешённых для использования препаратов будет принято в конце февраля.
С учётом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. При этом препарат не рекомендуется использовать во время беременности. Прививаться советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2,
В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.