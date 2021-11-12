ВОЗ предрекла смерть миллиона афганских детей от голода

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что общество в Афганистане продолжает страдать от серьёзного недоедания. По оценкам ВОЗ, к концу года от голода и нехватки продуктов могут пострадать 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет. Как минимум миллион из них рискуют умереть без надлежащего лечения, пишет РИА Новости.

По словам Харрис, ВОЗ направила средства в 47 медицинских учреждений в 23 провинциях Афганистана, но это «капля в море».

Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения, — сказала она.

Ранее в ООН заявили, что в течение зимы 2021–2022 годов более половины населения Афганистана столкнётся с «кризисным» или «чрезвычайным» уровнем нехватки продовольствия. Негативное влияние на доступ афганцев к пище оказали засуха, вооружённый конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис. Приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи.