https://static.news.ru/photo/917efc34-6d24-11ea-b2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress via imago-images.de/Global Look press

Число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире превысило 300 тыс. Пандемия ускоряется, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тысячах случаев COVID-19. Пандемия ускоряется, — приводит слова чиновника агентство Reuters.

Он также обратил внимание на нехватку медицинских средств защиты и призвал объединить усилия по борьбе с COVID-19. В ближайшие дни Гебрейесус собирается обратиться к лидерам G20.

Накануне министры финансов государств, входящих в «Большую двадцатку», провели переговоры по конференц-связи. Об этом сообщил глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Стороны подтвердили, что кризис в сфере здравоохранения оказал воздействие на мировую экономику. Министры согласились с необходимостью оказывать финансовую поддержку развивающимся странам и подготовить общую стратегию для выхода из кризисной ситуации.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали свыше 15 тысяч, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев инфицирования. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус стал сильнейшим шоком для европейской экономики, но долговременного ущерба из-за его распространения быть не должно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.