Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку за пределами КНР.
Как
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что инфекцию, вызываемую коронавирусом, диагностировали четырёх человек в ОАЭ. Все больные прибыли из Китая.
К 29 января количество заболевших вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.
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