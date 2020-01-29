https://static.news.ru/photo/26b777f8-42ba-11ea-a337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку за пределами КНР.

Как передаёт ТАСС, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в швейцарской Женеве, что организация отметила признаки наличия случаев передачи коронавируса от человека к человеку «за пределами Китая, в трёх странах». Глава ВОЗ не уточнил, о каких государствах идёт речь.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что инфекцию, вызываемую коронавирусом, диагностировали четырёх человек в ОАЭ. Все больные прибыли из Китая.

К 29 января количество заболевших вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.