ВОЗ не смогла доказать связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/5a6c83dc-96f0-11eb-b513-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Bosson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Связь между применением британско-шведской вакцины от нового коронавируса AstraZeneca и тромбозом в настоящее время не доказана, заявил во время брифинга глава департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

По его данным, ВОЗ активно сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ждёт результатов переговоров профильного комитета. Само предприятие AstraZeneca добавило в инструкцию к препарату дополнительную информацию о возможных, но редких осложнениях, а также призыв немедленно обратиться к медикам в случае появления определённых симптомов.

К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов. <...> И на данный момент связь между вакцинацией [AstraZeneca] и тромбозом не выявлена. <...> Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать, — цитирует представителя ВОЗ ТАСС.

Ранее с противоположным заявлением выступил регулятор ЕС. По словам сотрудника EMA Марко Кавалери, связь между лекарством AstraZeneca и тромбозом всё-таки существует. При этом он признал, что эта работа «далека от завершения». Чиновник возглавляет департамент угроз здоровью и стратегии вакцинации.

В качестве предосторожности некоторые государства приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов при нарушении свёртываемости крови, но вскоре большинство стран возобновило использование вещества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания AstraZeneca станет главным производителем вакцин от коронавируса, а ЕС и США покупают препаратов больше других. К такому выводу пришли специалисты Дьюкского университета (США). К настоящему времени в мире заключены контракты на поставку 8,6 млрд доз, из которых 2,4 млрд ампул составляет доля AstraZeneca.