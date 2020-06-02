ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

https://static.news.ru/photo/10f63c7e-a575-11ea-89b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Эпидемическая ситуация в России и на Украине стабилизируется. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Вместе с тем, отметил он, несмотря на то что ежедневное число случаев инфицирования коронавирусом уменьшилось по сравнению с апрелем вдвое, риск остаётся высоким.

В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь, — цитирует Клюге РИА Новости.

По его словам, европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19. На Украине зафиксировано 24 823 случая коронавируса, в России — 432 277.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, 30 и 31 мая суточный прирост составлял 2,3%, 1 июня он снизился до 2,2%, 2 числа этот показатель упал до 2,1%, а 3 июня — до 2%.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ намерена изучить влияние бессимптомных носителей COVID-19 на степень распространения пандемии.