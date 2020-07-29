ВОЗ: обнаруженный во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других

https://static.news.ru/photo/bb6d2140-d17b-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Открытый во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других разновидностей SARS-CoV-2, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидун Парк. По его словам, поводов для беспокойства нет.

Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни, — цитирует сообщение международного ведомства РБК.

Накануне авиасообщение с крупным городом Дананг было приостановлено во Вьетнаме на 15 дней из-за вспышки COVID-19. Также с 28 июля 2020 года была ограничена работа наземного транспорта в самом городе и за его пределами.

Причиной стала вспышка COVID-19 в городе с населением 1,1 млн человек и в ближайших возле него провинциях. Как считают местные власти, вирус проник в город вместе с нелегалами либо в результате мутации в одной из больниц города, где лечат коронавирус.

Тех, кто собрался приехать в Дананг в конце июля — начале августа, перенаправляют в другие курортные зоны. Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Вьетнама приняли решение об эвакуации 80 тысяч человек, составляющих большинство внутренних туристов, из города Дананг. Такое решение принято в связи со вспышкой неизвестного типа COVID-19.