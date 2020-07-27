Вьетнам остановил все авиарейсы в Дананг из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/e9d57c58-d095-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Авиасообщение с крупным городом Дананг приостановлено во Вьетнаме на 15 дней из-за вспышки коронавируса. Также с 28 июля ограничена работа наземного транспорта в самом городе и за его пределами.

Об ограничительных мерах сообщило Министерство транспорта Вьетнама. Причиной стала вспышка COVID-19 в городе с населением 1,1 млн человек и в ближайших возле него провинциях. Как считают местные власти, вирус проник в город вместе с нелегалами либо в результате мутации вируса в одной из больниц города, где лечат коронавирус.

Тех, кто собрался приехать в Дананг в конце июля — начале августа перенаправляют в другие курортные зоны. Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Вьетнама приняли решение об эвакуации 80 тысяч человек, составляющих большинство внутренних туристов, из города Дананг. Такое решение принято в связи со вспышкой неизвестного типа COVID-19.