Вьетнам остановил все авиарейсы в Дананг из-за вспышки коронавируса

Авиасообщение с крупным городом Дананг приостановлено во Вьетнаме на 15 дней из-за вспышки коронавируса. Также с 28 июля ограничена работа наземного транспорта в самом городе и за его пределами.
Об ограничительных мерах
Тех, кто собрался приехать в Дананг в конце июля — начале августа перенаправляют в другие курортные зоны. Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Вьетнама приняли решение об эвакуации 80 тысяч человек, составляющих большинство внутренних туристов, из города Дананг. Такое решение принято в связи со вспышкой неизвестного типа COVID-19.
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