Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из-за нового типа COVID-19

https://static.news.ru/photo/c7b1cf28-d02c-11ea-9970-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Вьетнама приняли решение об эвакуации 80 тысяч человек, составляющих большинство внутренних туристов, из города Дананг. Такое решение принято в связи со вспышкой неизвестного типа COVID-19.

Как ожидается, эвакуация займёт как минимум четыре дня и будет состоять из сотен ежедневных рейсов в 11 городов страны, сообщает портал ara.cat.

Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что первый за долгое время случай заражения был обнаружен 25 июля. Заболевшим оказался 57-летний горожанин. Он никуда не выезжал из Дананга в течение месяца. На данный момент более 100 его близких и друзей помещены на карантин. У всех «контактных» взяли тест на коронавирус, результаты отрицательные.

В воскресенье, 26 июля, COVID-19 диагностировали у 61-летнего жителя Дананга. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ в городской больнице.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое скопление людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. В Дананге с 13:00 по местному времени 26 июля закрыли доступ в город для туристов.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка инфекции, выявленная в Дананге, вызвана новым типом коронавируса. Учёные предупреждают, что он гораздо опаснее и агрессивнее той формы СОVID-19, которая начала распространяться по миру ранее.

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Уже подтверждены четыре случая заражения новым типом. Двое пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.