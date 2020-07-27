Власти Вьетнама эвакуируют 80 тысяч человек из-за нового типа COVID-19

Власти Вьетнама приняли решение об эвакуации 80 тысяч человек, составляющих большинство внутренних туристов, из города Дананг. Такое решение принято в связи со вспышкой неизвестного типа COVID-19.
Как ожидается, эвакуация займёт как минимум четыре дня и будет состоять из сотен ежедневных рейсов в 11 городов страны,
Во Вьетнаме по состоянию на 27 июля зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что первый за долгое время случай заражения был обнаружен 25 июля. Заболевшим оказался 57-летний горожанин. Он никуда не выезжал из Дананга в течение месяца. На данный момент более 100 его близких и друзей помещены на карантин. У всех «контактных» взяли тест на коронавирус, результаты отрицательные.
В воскресенье, 26 июля, COVID-19 диагностировали у 61-летнего жителя Дананга. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ в городской больнице.
В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое скопление людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования. В Дананге с 13:00 по местному времени 26 июля закрыли доступ в город для туристов.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка инфекции, выявленная в Дананге, вызвана новым типом коронавируса. Учёные предупреждают, что он гораздо опаснее и агрессивнее той формы СОVID-19, которая начала распространяться по миру ранее.
По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжёлому состоянию. Уже подтверждены четыре случая заражения новым типом. Двое пациентов находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
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