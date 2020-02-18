https://static.news.ru/photo/5c45ac0a-526e-11ea-bc7c-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Diamond Princess Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными о передаче коронавируса от человека к человеку вне Китая, кроме ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Мы пока не видели устойчивой местной передачи, за исключением особых условий, как на круизном судне Diamond Princess, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что по данным на утро 18 февраля известно о 804 заболевших в результате инфицирования коронавирусом за пределами Китая, умерли три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен вероятностью развития коронавируса в странах с плохой медициной. Он заявил, что в ВОЗ изучают варианты развития событий, если вирус попадёт в государства «с меньшими возможностями в системе здравоохранения».

NEWS.ru сообщал, что в Китае зафиксировано уменьшение доли тяжелобольных коронавирусом с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых. Председатель комитета по здравоохранению КНР Ми Фэн отметил, что снижение доли пациентов в тяжелом состоянии доказывает эффективность усилий по борьбе с коронавирусом.