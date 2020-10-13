ВОЗ не отвергает локдаун как средство борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/17879186-0d5e-11eb-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не отвергают применение мер изоляции в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Хотел бы подчеркнуть, что с самого начала этой пандемии мы были очень последовательны в том, что мы говорим. Наш генеральный директор отмечал, что речь не идёт о выборе между свободной циркуляцией вируса и закрытием наших обществ, — цитирует его ТАСС.

Язаревич добавил, что меры борьбы «всегда зависят от оценки риска на местах». Так, некоторым странам пришлось запретить покидать дома во время пандемии. Однако это привело к уменьшению контактов в скоплениях людей и снизило скорость распространения инфекции.

Вместе с тем ВОЗ продолжает считать строгие ограничения на перемещение людей, которые заставляют местных жителей оставаться дома, «крайней мерой». При этом её необходимо применять не как панацею, а вместе с другими мерами — гигиеной, ношением масок и тестированием на коронавирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост числа заболевших коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19.