В ВОЗ допустили, что источником коронавируса был не рынок в Китае

https://static.news.ru/photo/d668d3fa-90b0-11eb-b80d-96000091f725_660.jpg Фото: Ling/Ropi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Китай в составе международной группы, не определили роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении коронавирусной инфекции.

Передача в более широком сообществе в декабре [2019 года] может составлять случаи, не связанные с рынком «Хуанань» [в Ухани], что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок «Хуанань» не был первоначальным источником вспышки, — говорится в проекте доклада ВОЗ, сообщает РИА Новости.

В отчёте указано, что первые случаи заражения действительно были связаны с рынком морепродуктов в Ухани, но было выявлено такое же количество случаев, которые были зафиксированы на других рынках, а ряд случаев вообще не были с ними связаны.

Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка «Хуанань», — говорится в сообщении.

Эксперты ВОЗ считают, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. Такова основная версия. Утечка из лаборатории крайне маловероятна. Доклад о визите в Ухань будет обнародован 30 марта.

Международные специалисты ВОЗ с 14 января находились в Китае почти месяц. Они посетили Уханьский университет вирусологии, лабораторию BSL-4, рынок морепродуктов в Ухани, больницу и центр по профилактике и контролю заболеваний.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ описала передачу коронавируса от летучих мышей к людям. В отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».