ВОЗ назвала крайние сроки вакцинации для остановки пандемии

Всемирная организация здравоохранения призвала страны привить к середине 2022 года 60% мирового населения. Представители организации также предлагают не накапливать препараты, а делиться ими, сообщают «Известия».

Только такой подход, считают спецпосланники ВОЗ, позволит приблизить конец пандемии.

Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — уже 40%, а к середине 2022 года — 60%. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода, — говорится в статье, написанной медиками специально для газеты.

В приоритете, отмечают авторы, медработники и люди из групп повышенного риска. На сегодня через механизм распределения вакцин COVAX прошло лишь 90 млн доз препаратов, хотя распространено в мире около 3 млрд доз. Финансирование процесса вакцинации увеличено на $50 млрд, однако это ничто на фоне экономических потерь и издержек.

Спецпредставители ВОЗ также напомнили о важности взаимопомощи в условиях глобальной борьбы с пандемией коронавируса. Тем более что в мире появляются всё более патогенные штаммы вируса, многие люди остаются уязвимыми перед опасностью.

Ранее сообщалось, что ситуация с ростом заразившихся COVID-19 в США будет ухудшаться. Такой прогноз сделал главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Он подтвердил, что порядка 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию.