https://static.news.ru/photo/21abc842-41f5-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bei He/XinHua/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Китай, чтобы помочь китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

ВОЗ направит учёных в ближайшее время. Такое решение принял генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус после посещения страны и общения с властями, передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.