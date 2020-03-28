https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Число заражённых коронавирусом увеличилось на 62 тысячи за минувшие сутки, количество смертей выросло на 3159, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего заболевших и умерших [с начала эпидемии] отмечено в Европейском регионе — 324,3 тысячи и 18,7 тысячи случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37,6 тысячи, а умерших — на 2635, — цитирует сообщение организации ТАСС.

ВОЗ привела статистику на 12:00 мск: к тому моменту в мире обнаружили 571,7 тысячи заражённых. К 23:00 мск число инфицированных COVID-19, по вычислениям Университета Хопкинса, достигло 616,7 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция вызвала мировую пандемию, за три месяца охватив почти все страны. Развитие эпидемии в самой КНР остановилось, в больницах остаются около 3,6 тысячи из 82 тысяч заболевших.