Востоковед рассказал, кому может быть выгодно убийство иранского ядерщика

https://static.news.ru/photo/98a7f12c-3160-11eb-9173-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: Wikimedia

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин прокомментировал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был одним из руководителей иранской ядерной программы.

По его словам, в ликвидации Фахризаде могли быть заинтересованы различные силы. В ближневосточной стране сейчас сложная политическая и экономическая ситуация.

В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье, — цитирует Сажина РИА Новости.

Эти силы, по словам эксперта, не хотят развития Ирана как ядерной державы. Кроме того, востоковед считает, что администрация президента США Дональда Трампа делает всё возможное, чтобы осложнить будущую политику демократа Джо Байдена в отношении Ирана.

27 ноября Мохсен Фахризаде получил смертельное ранение в результате теракта. Автомобиль учёного проезжал по одной из площадей города Абсард, когда рядом с ним взорвалась машина, а затем началась стрельба. Власти Ирана обвинили в преступлении Израиль, назвав убийство «актом государственного террора». Президент страны Хасан Рухани заверил, что убийство Фахризаде не остановит развитие атомной отрасли в стране. Журналисты портала Axios считают, что теракт могли совершить, чтобы помешать Байдену возобновить ядерную сделку с Ираном.

Как писал NEWS.ru, советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган пообещал жестоко наказать тех, кто стоит за убийством Фахризаде.