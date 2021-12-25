Вооружённый мужчина проник на территорию замка Елизаветы II
Никита Чайка
Никита Чайка
21:02, 25 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Британская полиция арестовала вооружённого мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II в данный момент отмечает Рождество. Информация о незаконном вторжении на территорию замка появилась на сайте британской полиции.
Подозреваемый, который в данный момент находится под стражей, — 19-летний мужчина из английского города Саутгемптон, расположенного на юге страны. Инициалы незваного гостя не разглашаются.
Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остаётся под стражей, — сообщает полиция.
Сотрудники полиции уточнили, что несмотря на проникновение на территорию Виндзорского замка, подозреваемому не удалось попасть ни в одно из строений на территории участка, добавив, что члены королевской семьи были проинформированы о незаконных действиях мужчины.
Елизавета II второй год подряд празднует Рождество в Виндзоре, а не в поместье Сандрингем, расположенном на востоке Англии. Именно в Виндзорском замке монарх обратилась к нации с речью, в которой королева почтила память супруга принца Филиппа, отметив при этом важность сохранения семейных традиций и необходимость проявления особой заботы к детям.