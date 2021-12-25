Вооружённый мужчина проник на территорию замка Елизаветы II

Британская полиция арестовала вооружённого мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II в данный момент отмечает Рождество. Информация о незаконном вторжении на территорию замка появилась на сайте британской полиции.

Подозреваемый, который в данный момент находится под стражей, — 19-летний мужчина из английского города Саутгемптон, расположенного на юге страны. Инициалы незваного гостя не разглашаются.

Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остаётся под стражей, — сообщает полиция.

Сотрудники полиции уточнили, что несмотря на проникновение на территорию Виндзорского замка, подозреваемому не удалось попасть ни в одно из строений на территории участка, добавив, что члены королевской семьи были проинформированы о незаконных действиях мужчины.

Елизавета II второй год подряд празднует Рождество в Виндзоре, а не в поместье Сандрингем, расположенном на востоке Англии. Именно в Виндзорском замке монарх обратилась к нации с речью, в которой королева почтила память супруга принца Филиппа, отметив при этом важность сохранения семейных традиций и необходимость проявления особой заботы к детям.