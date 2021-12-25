Елизавета II в рождественской речи почтила память Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II в рамках рождественского телеобращения к нации поделилась переживаниями после ухода из жизни её супруга герцога Эдинбургского Филиппа, отметив при этом важность сохранения семейных традиций. Монарх также упомянула о необходимости проявления особой заботы к детям.

Хотя для многих Рождество — это время великого счастья и хорошего веселья, для тех, кто потерял любимых, это может быть тяжёлым праздником. В этом году я особенно понимаю почему. Однако на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего ненаглядного Филиппа меня утешали тёплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал. Его восприятие своей службы, интеллектуальное любопытство и способность выжать удовольствие из любой ситуации — он был неудержим. Огонь в его глазах, наполненных озорством, был столь же ярок в конце его жизни, как и при нашей первой встрече, — поделилась 95-летний монарх в ходе выступления, которое транслировалось по телевидению.

Во время выступления королевы к её красному платью была приколота брошь в виде сапфировой хризантемы, напоминающая монарху медовый месяц с принцем Филиппом, который они провели в поместье Броадлендс в юго-восточной части Англии в ноябре 1947 года. Именно такое же украшение было на королеве во время празднования медового месяца.

Но жизнь, разумеется, состоит как из знакомств, так и из прощаний. Я и моя семья сильно скучаем по нему. Я знаю, что он также сильно хотел, чтобы мы наслаждались Рождеством. Мы чувствовали его присутствие, как миллионы людей по всему миру, когда готовились к Рождеству, — продолжила королева.

На столе, за которым сидела королева, была фотография супругов, датированная 2007 годом. Она была сделана в Броадлендсе, где пара отмечала 60-летнюю годовщину медового месяца.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля нынешнего года в возрасте 99 лет, не дожив до круглой даты два месяца и один день. Он состоял в браке с супругой, Елизаветой II, 73 года, и за это время у них родилось четверо детей.

Елизавета II в видеообращении также уделила особое внимание проблеме семьи и отметила, какую ценность несёт в себе праздник Рождества для семейного очага.

Из-за ковида мы снова не можем праздновать так, как нам бы хотелось, но мы всё равно имеем возможность насладиться многими счастливыми традициями. Будь то пение рождественских песен, если мелодия знакома, или украшение ёлки, получение и вручение подарков и просмотр фильмов, концовка которых нам известна. Неудивительно, что семьи так часто чтят свои рождественские ритуалы, — сказала королева.

Монарх подчеркнула, что необходимо проявлять особую заботу к детям, которые видят мир совсем иными глазами.

Они учат нас тому, что рождение — это проявление чего-то нового с бесконечным потенциалом. Это смысл рождественской истории, который делает её настолько универсально привлекательной, — добавила Елизавета II.

Ранее сообщалось, что монарх начала формальный процесс передачи королевских полномочий своему сыну, принцу Чарльзу, рассказал историк Эд Оуэнс. Специалист отметил, что сын королевы стал чаще заменять монарха на разного рода мероприятиях.