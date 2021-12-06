Елизавета II начала передачу власти принцу Чарльзу

Елизавета II начала формальный процесс передачи королевской власти своему сыну, принцу Чарльзу, рассказал историк Эд Оуэнс. По словам специалиста, сын королевы всё чаще заменяет её на различных мероприятиях. Об этом пишет Daily Express.

Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идёт. В последнее время принц чаще подменяет мать во время мероприятий и взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II, — рассказал историк.

По мнению специалиста, причиной такого повышенного интереса к королевской семье стал тот факт, что Елизавета II всё реже появляется на публике, а недавно было объявлено, что она была госпитализирована для обследования.

Ранее Оуэнс заявил, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют в ближайшем будущем помириться с королевской семьёй. Он утверждает, что скоро между всеми членами семьи наступит мир. В 2020 году Гарри и Меган шокировали общественность, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи.

В апреле оба улетели в США, где обеспечили себе финансовую независимость, заключив ряд крупных сделок. Данное решение вызвало критику среди родственников принца.