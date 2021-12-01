Принц Гарри и Меган Маркл захотели помириться с королевской семьёй

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют в ближайшем будущем помириться с королевской семьей. Об этом сообщил эксперт монаршего двора Эд Оуэнс, пишет The Express.

Он утверждает, что скоро между всеми членами семьи наступит мир. В 2020 году Гарри и Меган шокировали общественность, отказавшись от обязанностей старших членов королевской семьи.

В апреле оба улетели в США, где обеспечили себе финансовую независимость, заключив ряд крупных сделок. Данное решение вызвало критику среди родственников принца.

Маркл в 2016 году, посещая с рабочей целью Великобританию, встретилась с принцем Гарри. У них начались романтические отношения. 27 ноября 2017 года пара объявила о своей помолвке, а 19 мая 2018 года состоялась их свадьба.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл сочла некоторых членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми». Об этом написал в своей книге «Меган. Принцесса из Голливуда» королевский биограф Эндрю. Он считает, что герцогиня Сассекская не смогла наладить отношения с родственниками мужа, в чём автор видит вину обеих сторон.

По его словам, отречение принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи и их отъезд в Великобританию нанесли серьёзный ущерб королевской семье. Однако герцогиня Сассекская таким образом не потеряла многое. Сам институт королевской семьи она сочла «медленным, повторяющим самого себя и начисто лишённым воображения».

Мортан отметил, что Маркл заинтересована в создании своих личных проектов, таких как коллекция одежды и кулинарная книга, чем она может заниматься и вне королевской семьи.