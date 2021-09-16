Завещание принца Филиппа засекретили на 90 лет из-за «репутации» королевы

Для защиты «достоинства и репутации» королевы Великобритании Елизаветы II британский судья отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа. Об этом говорится в решении председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона сэра Эндрю Макфалена. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов её семьи, — заявил Макфален.

Известно, что в Великобритании является традицией «запечатывать» последнее волеизъявление членов королевской семьи. При этом исключение было сделано в 1997 году после смерти принцессы Дианы, которая оставила принадлежащее ей имущество в доверительном управлении, чтобы оно досталось её сыновьям по достижении 25 лет.

Ранее стало известно, что наследник королевы Елизаветы II принц Чарльз предложил несколько реформ, среди которых есть предложение лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Супруга принца Гарри Меган Маркл разозлилась и раскритиковала решение родственника.