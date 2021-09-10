Меган Маркл раскритиковала сына Елизаветы II за планы лишить титула её сына

Наследник королевы Елизаветы II принц Чарльз предложил несколько реформ, среди которых есть предложение лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Супруга принца Гарри Меган Маркл разозлилась и раскритиковала решение родственника. Об этом сообщил The News International со ссылкой на слова королевского эксперта Анджелы Левин.

Реформы лишат финансовой поддержки многих членов королевской семьи. Кроме того, первенец Гарри и Меган не сможет стать принцем. Затеянное принцем Чарльзом упрощение монархии многие восприняли в негативном ключе. Герцогиня Сассекская переживает, что Арчи останется без громкого титула.

При этом принц Чарльз не видит в своих действиях злого умысла. По его мнению, такие действия сократят расходы налогоплательщиков.

Меган, урождённая Рэйчел, с детства жила в США, работала актрисой и моделью, а потом неожиданно для всех исполнила мечту любой девочки — вышла замуж за принца. Её корни подарили ей красивую внешность и множество сложностей. Сначала девушка испытывала трудности с получением ролей из-за этнической принадлежности, а позже сталкивалась с расизмом в королевской семье.

Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории.