Меган Маркл сочла членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми»

Меган Маркл сочла некоторых членов королевской семьи «недружелюбными и завистливыми», пишет The Mirror со ссылкой на переиздание книги королевского биографа Эндрю Мортана «Меган. Принцесса из Голливуда». Отмечается, что герцогиня Сассекская не смогла наладить отношения с родственниками мужа, в чём автор видит вину обеих сторон.

Понятно, что Меган навела шороху в королевской семье, и все считали, что с ней и Гарри сложно иметь дело. В свою очередь сама Меган нашла некоторых членов семьи — не королеву и не принца Филиппа — недружелюбными и завистливыми, — пишет Мортан.

По его словам, отречение принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи и их отъезд в Великобританию нанесли серьёзный ущерб королевской семье. Однако герцогиня Сассекская таким образом не потеряла многое. Сам институт королевской семьи она сочла «медленным, повторяющим самого себя и начисто лишённым воображения».

Мортан отметил, что Маркл заинтересована в создании своих личных проектов, таких как коллекция одежды и кулинарная книга, чем она может заниматься и вне королевской семьи.

Ранее сообщалось, что после бегства из королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишились значительной части своих поклонников. За прошедший год пара потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram. Журналисты полагают, что это связано с переездом в США.

Напомним, что 36-летний Гарри и 40-летняя Меган уже больше года испытывают сложности в отношениях с королевской семьёй. Последним по времени скандалом стало их интервью американской телезвезде Опре Уинфри, в котором пара рассказала о травле со стороны королевского двора из-за недостаточно белого цвета кожи их сына Арчи.