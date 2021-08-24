Гарри и Меган потеряли подписчиков после бегства из королевской семьи

После бегства из королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишились значительной части своих поклонников. За прошедший год пара потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram, передаёт The Mirror. Журналисты полагают, что это связано с переездом в США.

Только за год от аккаунта Гарри и Меган отписались порядка 700 тысяч человек. При этом 66% из числа оставшихся — боты. В то же время, у аккаунта королевы @theroyalfamily, наоборот, дела идут в гору. За этот же период аккаунт королевской семьи достиг 1,3 млн фолловеров.

Со времени их интервью с Опрой Уинфри напряжение стало очень высоким, и многое из того, что они говорили, оказалось в лучшем случае сомнительным, — отметил источник.

Напомним, что 36-летний Гарри и 40-летняя Меган уже больше года испытывают сложности в отношениях с королевской семьёй. Последним по времени скандалом стало их интервью американской телезвезде Опре, в котором пара рассказала о травле со стороны королевского двора из-за недостаточно белого цвета кожи их сына Арчи.

Ранее сообщалось, что Гарри и Меган предрекают судьбу короля Эдуарда VIII, который, женившись на простолюдинке, потерял известность. Отрешение от монархических прав и удаление от дел королевской семьи Великобритании повторяют его историю, полагают аналитики.