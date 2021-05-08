Володин напомнил США о роли СССР во Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/49bfa23e-affb-11eb-ade1-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Соединённые Штаты «упиваются своей властью и экономикой», забыв о том, благодаря кому это стало возможно. Это обеспечил Советский Союз, заложивший основу победы во Второй мировой войне, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, позицию которого приводит сайт нижней палаты парламента.

Он отметил, что в той войне «выиграть без советского солдата было невозможно». И сразу после победы это союзники оценили: и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и американский президент Франклин Рузвельт.

Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать, — посетовал Володин.

Именно поэтому России так важно защищать свою историю, подчеркнул политик.

Он также выразил мнение, что европейские страны, которые пытаются «белое называть чёрным», в конечном итоге сами же и пострадают от политики государственного устройства, основанного на лжи.

Володин отметил, что случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов советским воинам, благодаря которым эти страны получили свободу, не могут оставить равнодушными потомков солдат. «Этого никто из нас никогда не простит», — пообещал Вячеслав Володин.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала хранить память о миллионах погибших «в годы тирании национал-социалистов».

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