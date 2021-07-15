Военный вертолёт США снёс фонари и сел в центре Бухареста

В центре Бухареста совершил вынужденную посадку военный вертолёт ВВС США Black Hawk. Об этом сообщает Радио Румынии.

Воздушная машина снесла два фонарных столба. Они упали на припаркованные автомобили. Движение на площади Шарля де Голля, где произошла экстренная посадка, перекрыто. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, врачи и военные. Никто не пострадал.

Ранее на юго-западе Ирана разбился вертолёт с избирательными урнами для голосования на выборах президента, а во Франции упал легкомоторный туристический самолёт. На борту самолёта находились два человека, они погибли.

26 мая один человек стал жертвой крушения пожарного вертолёта в американском штате Флорида. Крушение произошло недалеко от аэропорта города Лисберг. В заявлении говорится о том, что выживших не обнаружено. Вертолёт действовал в рамках учений. Во время полёта произошёл сбой и машина ушла в штопор. В результате хвост упал на взлётно-посадочную полосу, а корпус — в болотистую местность.