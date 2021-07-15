Военный вертолёт США снёс фонари и сел в центре Бухареста

В центре Бухареста совершил вынужденную посадку военный вертолёт ВВС США Black Hawk. Об этом сообщает Радио Румынии.
Воздушная машина
Ранее на юго-западе Ирана разбился вертолёт с избирательными урнами для голосования на выборах президента, а во Франции упал легкомоторный туристический самолёт. На борту самолёта находились два человека, они погибли.
26 мая один человек стал жертвой крушения пожарного вертолёта в американском штате Флорида. Крушение произошло недалеко от аэропорта города Лисберг. В заявлении говорится о том, что выживших не обнаружено. Вертолёт действовал в рамках учений. Во время полёта произошёл сбой и машина ушла в штопор. В результате хвост упал на взлётно-посадочную полосу, а корпус — в болотистую местность.