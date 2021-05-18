Военный самолёт упал на жилой дом в Белоруссии

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) ответила на обвинения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитизме со стороны Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь политического объединения Омер Челик в Twitter назвал заявления американской стороны неразумным и неправильным подходом.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции. Официальная Анкара ответила осуждением. На этот раз оно было адресовано Госдепартаменту США. Челик подчеркнул, что всё...