Военный самолёт упал на жилой дом в Белоруссии

В белорусском городе Барановичи военный самолёт врезался в частный дом. Это произошло в момент взлёта воздушной машины. Об этом сообщает в Минобороны республики в Telegram.
Под Барановичами потерпел крушение военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба лётчика погибли, —
заявилив ведомстве.
Других жертв и разрушений нет. В настоящий момент причина произошедшего неизвестна.
Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь, — отметили в ведомстве.
Ранее под Калугой упал дальний бомбардировщик Ту-22М. Боевая машина совершила аварийную посадку, тяжёлого вооружения на борту не было. В результате крушения погибли трое военных.