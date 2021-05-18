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Военный самолёт упал на жилой дом в Белоруссии

13:50, 19 мая 2021

В белорусском городе Барановичи военный самолёт врезался в частный дом. Это произошло в момент взлёта воздушной машины. Об этом сообщает в Минобороны республики в Telegram.

Под Барановичами потерпел крушение военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130. К сожалению, оба лётчика погибли, — заявили в ведомстве.

Других жертв и разрушений нет. В настоящий момент причина произошедшего неизвестна.

Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь, — отметили в ведомстве.

Ранее под Калугой упал дальний бомбардировщик Ту-22М. Боевая машина совершила аварийную посадку, тяжёлого вооружения на борту не было. В результате крушения погибли трое военных.

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