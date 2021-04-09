Военный министр Германии призвала Кремль объяснить движение войск

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов».

По её словам, эпоха «застоя», известная по временам СССР, в сфере инфраструктуры никуда не делась. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш». У нас полный коллапс, у нас не...