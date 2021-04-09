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Военный министр Германии призвала Кремль объяснить движение войск

05:22, 11 апреля 2021
Аннегрет Крамп-Карренбауэр Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Florian Gaertner/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить перемещение вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях.

Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются, — указала чиновник в Twitter.

До неё с подобным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он предлагал Москве использовать механизмы ОБСЕ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты отправкой двух кораблей ВМФ в Чёрное море хотят продемонстрировать силу и накручивают ситуацию вокруг юго-востока Украины, считает российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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