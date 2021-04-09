Военный министр Германии призвала Кремль объяснить движение войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить перемещение вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях.
Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются, — указала чиновник в Twitter.
До неё с подобным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он предлагал Москве использовать механизмы ОБСЕ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты отправкой двух кораблей ВМФ в Чёрное море хотят продемонстрировать силу и накручивают ситуацию вокруг юго-востока Украины, считает российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.