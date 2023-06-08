Военный летчик рассказал, как Россия может сбивать спутники США

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У России есть возможность сбивать или уничтожать спутники при столкновении, маневрируя на орбите другим спутником или направляя на них кинетические малоразмерные снаряды, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор ВВС РФ Владимир Попов. Он напомнил, что еще во времена СССР в космосе прошли испытания авиационной пушки Р-23М «Картечь», которую устанавливали на космических станциях «Алмаз» и «Салют-3».

Станции в автоматическом режиме дали отстрелять несколько снарядов. Вскоре она сошла с орбиты. Потом уже и мы, и американцы испытывали кинетическое оружие. Это типа пневморужья которое стреляет мелкими шариками, способными разрушать космические аппараты, — рассказал Попов.

Эксперт обратил внимание, что спутники на низких орбитах можно сбивать высотной истребительной авиацией.

Наши истребители могут поднимать ракеты примерно до высоты, на которой летает МКС (от 270 до 500 км над Землей. — NEWS.ru). Наконец, такие спутники могут сбивать противоракеты наземного базирования. Поэтому американцы и поднимают орбиту своей группировки, чтобы современные системы не смогли ее достать, — пояснил эксперт.

Ранее британский таблоид Daily Star обвинил Россию в том, что она хочет развязать звездные войны. Так британское издание отреагировало на заявление экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что он не верит в достоверность высадки космонавтов США на Луну в 1969 году.