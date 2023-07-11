Политолог предрек борьбу за ресурсы Арктики из-за членства Швеции в НАТО Политолог Перенджиев: вступление Швеции в НАТО знаменует борьбу за ресурсы Арктики

Фото: U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Швеции в НАТО знаменует начало нового этапа соперничества Альянса с Россией в арктическом регионе, предположил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. Он не исключил, что в ответ Москва начнет усиленно укреплять военные рубежи в регионе.

Членство Швеции в альянсе означает, что альянс открыто переходит к широкой полномасштабной борьбе с Россией за арктические ресурсы, — полагает эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция приняла решение снять вето на прием Швеции в Североатлантический альянс.

Столтенберг сообщил, что это произошло после его переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых также участвовали премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель.

В ответ на шаг Анкары, Стокгольм пообещал изменить подход к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на его территории, отменить санкции, связанные с обороной и поддержать членство Турции в Европейском союзе.