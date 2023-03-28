Военные РФ перехитрили умную авиабомбу ВСУ: новости СВО на вечер 28 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: SAAB AB

28 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине. Это первое сообщение военного ведомства об уничтожении так называемой умной авиабомбы.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что сбитый управляемый реактивный снаряд обладает дальностью полета до 150 километров. По его словам, такая ракета может «добить до Крыма». Эксперт подчеркнул, что российские военные умеют перехватывать подобные снаряды. Как полагает аналитик Василий Дандыкин, перехват американской ракеты с двигателем GLSDB достаточно сложен из-за ее скорости и системы наведения.

Также в Минобороны заявили, что суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России в зоне СВО были уничтожены 468 украинских солдат. Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении — до 240 человек.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» «работают достаточно жестко, уверенно» и создали тяжелые условия для ВСУ.

Экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что морги в населенном пункте Часов Яр, находящемся под контролем Украины, отказываются принимать трупы погибших под Артемовском солдат ВСУ из-за их большого числа. По его словам, тела убитых военнослужащих перенаправляют в другие крупные населенные пункты.

При этом Марочко заявляет, что украинские военные перебрасывают основные и резервные запасы техники и живой силы в сторону Славянска. По его словам, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита украинской техникой.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

По словам Марочко, в рамках контрнаступления ВСУ могут нанести удары сразу по трем-четырем направлениям. Он полагает, что некоторые из них будут нацелены на отвлечение российской армии. При этом эксперт считает, что Киев полностью подчиняется командам Вашингтона, от которого и будут зависеть его действия.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что украинские военные впервые дистанционно установили немецкие противотанковые мины AT2 на северо-западе Донецка. Как рассказали в ведомстве, в ночь на 28 марта при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВСУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета сбросила мины на территорию жилого поселка.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в городе под завалами дома, разрушенного в результате обстрела ВСУ, нашли тела двух местных жителей. Он также сослался на сводку СЦКК, согласно которой украинские войска выпустили 27 марта по Донецку 16 снарядов калибра 155 мм.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что российский военнослужащий подорвался на мине в Теткино Курской области на границе России и Украины. По данным канала, после ЧП он был доставлен в больницу, где ему ампутировали стопу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что идет служить по контракту в зону проведения военной операции на Украине. По словам градоначальника, вместе с ним в зону СВО отправятся пять работников администрации Воркуты.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом не использовать в ходе военного конфликта с Россией британские боеприпасы с обедненным ураном. В тексте обращения отмечается, что применение подобных снарядов является преступлением против человечества.

Минобороны Украины опубликовало видео с главой ведомства Алексеем Резниковым, который прокатился на танке Challenger 2. Он проехался на танке по полю, после чего поблагодарил Британию за предоставленную военную технику.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Политолог Юрий Самонкин считает, что Украина превратилась в «натовский полигон», на котором испытываются военные возможности России и Запада. По его словам, украинский конфликт похож на эксперимент.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями нынешней администрации США и призвал немедленно положить конец конфликту на Украине. Экс-глава Белого дома заявил, что власть в стране сейчас находится в руках людей, которые не знают, что делают.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. По итогам встречи министра с руководителями заводов и фабрик ведомство сообщило, что предприятия ОПК до конца года увеличат производство снарядов и авиаракет в семь-восемь раз. Шойгу также поставил перед руководством заводов задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции.

В Госдуму вынесен на рассмотрение законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать перемещение любых беспилотников. Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут сбивать исключительно воздушные беспилотные летательные аппараты. Если новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники на воде и на земле.

По словам военного эксперта, главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, Украина запросила у США авиационные бомбы К-20 с кумулятивными блоками, чтобы разобрать их и использовать против танков с помощью беспилотников. Он считает, что это является сигналом для российской промышленности. Эксперт подчеркнул, что сейчас необходимо массово выпускать легкие снаряды для дронов.

Тем временем компания Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Как заявил основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец, это произошло вследствие того, что страна оказалась в центре международного скандала, связанного с перепродажей оборудования.