Украинцы попросили Зеленского не использовать снаряды с ураном На сайте Зеленского появилась петиция с призывом не использовать снаряды с обедненным ураном

Фото: МО Украины

Военнослужащий ВСУ, архивное фото

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом не использовать в ходе военного конфликта с Россией боеприпасы с обедненным уранов. В тексте обращения к украинскому лидеру сказано, что применение подобных снарядов является преступлением против всего человечества. На момент написания заметки под петицией подписались 28 человек при необходимых 25 тысячах.

Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимым и аморальным. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ. <...> Ни одна из самых ценных единиц техники не стоит вреда человечеству из-за военного использования урана и других радиоактивных элементов, — говорится в обращении к украинскому лидеру.

Автор петиции отдельно подчеркнул, что использование боеприпасов с обедненным ураном приводит к загрязнению окружающей среды почва и вода могут стать непригодными для использования. Кроме этого, уран может напрямую негативно сказаться на здоровье человека, подчеркнул он.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.

Ранее портал Declassified UK сообщил, что британские военные инструкторы уже обучали бойцов Вооруженных сил Украины применять боеприпасы с обедненным ураном. Журналисты заметили в документальном фильме Минобороны Великобритании копии реальных снарядов с ураном и сделали вывод, что украинские военнослужащие учились пользоваться и ими.