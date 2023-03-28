Украинские военные дистанционно установили немецкие мины в Донецке В Донецке обнаружили немецкие противотанковые мины AT2, впервые дистанционно установленные ВСУ

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РСЗО MARS II

Украинские военные впервые дистанционно установили немецкие противотанковые мины AT2 на северо-западе Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В ночь на 28 марта при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВСУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета сбросила мины на территорию жилого поселка.

В результате дистанционного минирования в поселке шахты «Октябрьский рудник» на северо-западе Донецка обнаружены противотанковые мины AT2 производства Германии, — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что основную часть корпуса мины занимает кумулятивный заряд в виде 907 г взрывчатого вещества. В сообщении также говорится о том, что утром 28 марта от воздействия такой мины получили тяжелые ранения мужчина и женщина.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что российский военнослужащий подорвался на мине в Теткино Курской области на границе России и Украины. По данным канала, врачам пришлось ампутировать ему стопу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

26 марта стало известно, что на побережье в Одесской области взрыв морской мины повредил причал и несколько построек. В Горсовете сообщили, что еще одну морскую мину возле одного из одесских пляжей уничтожили контролируемым взрывом.