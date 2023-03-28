«Осторожно, новости»: военный подорвался на мине на границе с Украиной «Осторожно, новости»: российский военный подорвался на мине в Теткино Курской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что российский военнослужащий подорвался на мине в Теткино Курской области на границе России и Украины. По данным канала, после инцидента он был доставлен в больницу, где ему ампутировали стопу. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации «Осторожно, новости», ЧП произошло на контрольно-пропускном пункте «Теткино» в Курской области. Как утверждают источники канала, от взрыва пострадал 26-летний пограничник, он проходит лечение в Глушковской центральной районной больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «Осторожно, новости» сообщали, что российский военный подорвался на мине в Кореневском районе Курской области. По данным канала, мужчина получил тяжелые травмы руки и ноги и был госпитализирован в Глушковскую центральную больницу. По информации канала, инцидент произошел утром 31 января на границе с Украиной, пострадавшим оказался 35-летний военнослужащий из Нижегородской области, который проводил патрулирование. Минобороны России не комментировало информацию.