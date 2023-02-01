«Осторожно, новости»: российский военный подорвался на мине под Курском

Фото: МО Украины

архивное фото

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что российский военный подорвался на мине в Кореневском районе Курской области. По данным канала, мужчина получил тяжелые травмы руки и ноги и был госпитализирован в Глушковскую центральную больницу. Минобороны России не комментировало информацию.

«Осторожно, новости» сообщает, что инцидент произошел утром 31 января на границе с Украиной, пострадавшим оказался 35-летний военнослужащий из Нижегородской области, который проводил патрулирование.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню. Гладков призвал местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Позднее стало известно, что депутат Госдумы Александр Бородай со своей командой чуть не подорвался на французской мине в Херсонской области. Он снял видео на месте инцидента в зоне СВО, на котором отчетливо видны марка и номер мины. Военный аналитик Влад Шлепченко рассказал, что это французская противотанковая мина HPD-2A2, которая, как сообщал представитель Минобороны России Игорь Конашенков, является запрещенным вооружением из-за невозможности обезвредить ее и вытащить из земли.