Мэр российского города уходит служить в зону СВО Мэр Воркуты Шапошников уходит служить по контракту в зону СВО

Фото: shaposhnikov_vorkuta/t.me

Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что идет служить по контракту в зону проведения военной операции на Украине. По его словам, которые цитирует «Комиинформ», компанию в зоне СВО ему составят пятеро работников администрации города, они поедут с ним вместе.

Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег. Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал. Победа будет за нами, — сказал Шапошников.

Кто займет пост главы администрации Воркуты после ухода Шапошникова в зону СВО, пока не сообщается.

Ранее писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. Он пополнил ряды 70 партийных лидеров, которые ушли добровольцами в зону военной операции на Украине. Помимо него в СВО принимают участие руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.