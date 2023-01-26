Сопредседатель крупной партии ушел добровольцем в зону СВО Прилепин подписал контракт с Росгвардией и ушел добровольцем в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился добровольцем в зону СВО, сообщаетcя в партийном пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении NEWS.ru. Он стал одним из 70 однопартийцев и третьим членом президиума Центрального совета партии, которые отправились в зону боевых действий на Украине.

Горжусь тем, что мой соратник и товарищ, сопредседатель партии Захар Прилепин принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые уже по зову сердца выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок — отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину, — заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

В сообщении отмечается, что Прилепин имеет боевой опыт в составе ОМОНа, куда пошел служить добровольцем в 90-е во время военной кампании в Чечне. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Сейчас в СВО принимают участие руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

В августе 2022 года Прилепин заявил, что в 2024-м намерен баллотироваться на пост президента. Миронов поддержал это решение писателя, но предложил не торопить события.