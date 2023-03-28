Украинский министр обороны прокатился на танке Challenger

Фото: Скриншот с видео/соцсети

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился на танке Challenger 2, видео опубликовало украинское военное ведомство. Резников проехался на танке по полю, а также поблагодарил Британию за предоставленную военную технику.

Великолепно, Бен (Бен Уоллес — министр обороны Британии — примечание NEWS.ru). Это очень хороший танк. Большое спасибо, — сказал Резников перед тем, как сесть в боевую машину.

27 марта Резников сообщил, что британские танки Challenger 2 уже поступили на вооружение ВСУ. Он также подчеркнул, что Украина дополнительно получила американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты Marder.

Британское Министерство обороны сообщило, что танковые экипажи Украины завершили процедуру обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись на родину. В ведомстве указали, что тренировки проходили на протяжении нескольких недель.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.