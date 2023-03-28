Военэксперт раскрыл подробности о впервые сбитой американской ракете Военэксперт Дандыкин: перехватить запускаемые с HIMARS ракеты GLSDB сложно из-за их скорости

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что перехват американской управляемой ракеты с двигателем GLSDB достаточно сложен из-за ее скорости и системы наведения. Он также похвалил российских зенитчиков, впервые сбивших такой снаряд в ходе СВО.

Тут надо понимать, что реактивный снаряд GLSDB используется пусковой установкой HIMARS, и именно поэтому Министерство обороны опубликовало сообщение о первом ее перехвате. Сама же ракета от остальных подобных снарядов сильно не отличается. Но перехватить ее достаточно сложно в силу ряда причин. Как минимум из-за ее скорости и системы наведения, — сказал Дандыкин.

Об уничтожении ракеты GLSDB ранее в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что за минувшие сутки было перехвачено в общей сложности 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Специалист по международной разведке Георгий Рипер рассказал, что особенностями GLSDB являются способность подниматься на высоту 10 км и управляемость при помощи GPS с точностью около пяти метров. По его словам, вероятность успеха при перехвате таких ракет системами ПВО составляет 0,8 к единице.