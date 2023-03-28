До 240 украинских военных уничтожено на Донецком направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 468 человек, сообщил в ежедневном брифинге Минобороны России представитель ведомства Игорь Конашенков. Наибольшие потери ВСУ потерпели на Донецком направлении — до 240 военнослужащих.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30, — говорится в сообщении Минобороны.

Примерно 125 человек ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении. Бои велись в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Сообщалось, что российские военнослужащие сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине. Это первое сообщение о сбитии так называемой «умной» авиабомбы. Также в зоне СВО было перехвачено 18 снарядов от РСЗО HIMARS.