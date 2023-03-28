Украинцы пожаловались на блокировку спутниковой связи от Маска «Страна.ua»: Starlink заблокировала терминалы украинцев из-за мошеннических действий

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Starlink (принадлежит компании SpaceX Илона Маска) начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине, заявил «Страна.ua» основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец. По словам специалиста, это следствие того, что страна оказалась в центре международного скандала, связанного с перепродажей оборудования.

Много терминалов перестало работать с сообщением «No active account». При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий, — заявил Степанец.

Отмечается, что злоумышленники приобретают терминал по акции, а затем перепродают его по полной цене. После активации устройства без оплаченной подписки происходит его блокировка по причине совершения мошеннических действий.

Терминалы Starlink в Украине можно купить официально — через сайт Space X. Но многие продолжают заказывать оборудование из-за границы - так получается сэкономить до 30% от стоимости оборудования.

Ранее американская компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие», и напомнила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.