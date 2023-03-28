Тела двух погибших при обстреле ВСУ нашли под завалами в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Донецке под завалами дома, разрушенного недавним обстрелом ВСУ, нашли тела двух местных жителей, сообщил в своем Telegram-канал мэр города Алексей Кулемзин. Он также привел сводку представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, согласно которой украинские войска выпустили 27 марта по Донецку 16 снарядов калибром 155 мм.

В Киевском районе, на улице Куйбышева, на первом этаже, под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения, — написал градоначальник.

Ранее губернатор Брянской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле ВСУ села Борисовка. По его словам, большая часть украинских снарядов упала на территории местного сельскохозяйственного предприятия. В результате погиб один человек – сторож. Глава региона выразил соболезнования родственникам мужчины.