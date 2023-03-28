Политолог заявил, что Украина превратилась в «натовский полигон» Политолог Самонкин: Украина превратилась в «натовский полигон»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина превратилась в «натовский полигон», на котором испытываются военные возможности России и Запада, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Самонкин. По его словам, украинский конфликт похож на эксперимент. При этом эксперт заявил, что Украина, по сути, уничтожена и де-факто раскололась после государственного переворота 2014 году.

Страна расколота. Она превратилась в некий натовский полигон испытаний: нас проверяют на стойкость, мы тоже смотрим на их военные позиции. Происходящее действительно напоминает эксперимент о том, что случилось бы, если бы начался конфликт России и НАТО. Украина — такой миниатюрный когнитивный сетевой конфликт, где применяются все соответствующие технологии, — пояснил Самонкин.

Политолог также оценил заявление экс-президента США Дональда Трампа, который пообещал завершить украинский конфликт за сутки в случае переизбрания на новый срок. Эксперт считает, что даже такому влиятельному политику не под силу стабилизировать обстановку в регионе, однако с Трампом России было бы легче выстроить дипломатические отношения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что это именно он начал поставлять оружие на Украину. Он также упрекнул своего предшественника Барака Обаму в неэффективности работы с Киевом по данному вопросу и вновь пообещал решить вопрос украинского кризиса в случае своей победы на выборах в 2024 году. Он отметил, что Барак Обама направлял Киеву исключительно «подушки», то есть нелетальное оружие.