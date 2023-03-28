Силовикам могут дать право уничтожать беспилотники «во всех сферах» В Госдуму внесен закон, позволяющий уничтожать беспилотники на воде и на земле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму поступил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников, сообщается на сайте законодательного органа. Это позволит уничтожать дроны не только в воздухе, но и «во всех сферах», отметил депутат ГД Александр Хинштейн.

Согласно нормам нынешнего законодательства, силовики могут сбивать исключительно воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники на воде и на земле.

Актуальность нашей инициативы очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях, — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что для обнаружения и защиты от морских беспилотников используется мелкокалиберная артиллерия, пулеметы и противотанковые ракетные комплексы. По его словам, каждая военно-морская база прикрывается гидрофонной сетью, обеспечивающей на определенном удалении обнаружение всего, что движется по морю. Кроме того, ведется и обычное наблюдение моряками с борта кораблей.