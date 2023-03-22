Военный обозреватель назвал способы защиты от морских беспилотников Суконкин: для борьбы с морскими беспилотниками применяется мелкокалиберная артиллерия и пулеметы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал в беседе с NEWS.ru, какие средства используются для обнаружения и защиты от морских беспилотников. Ранее стало известно об атаке Севастополя такими аппаратами, которая была отбита моряками черноморского флота и системами ПВО.

Основа защиты от морских беспилотников примерно такая же, как от торпед, особенно если они полностью погружаются в воду. Если мы говорим про быстроходные беспилотные катера, то же самое, что и с обитаемыми и малотоннажными катерами, судами. По ним работает мелкокалиберная артиллерия, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что каждая военно-морская база прикрывается гидрофонной сетью, обеспечивающей на определенном удалении обнаружение всего, что движется по морю. Кроме того, ведется и обычное наблюдения моряками с борта кораблей.

Об атаке морских беспилотников утром 22 марта рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, было уничтожено три аппарата, пытавшихся проникнуть в бухту. В результате инцидента никто не пострадал. В нескольких зданиях от взрывов беспилотников выбило стекла.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал произошедшее провокацией Киева. По его мнению, украинские власти хотели тем самым показать своим западным партнерам необходимость в дополнительном снабжении современным вооружением и в политической поддержке.