https://static.news.ru/photo/9d8d97e8-41e5-11ea-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundeswehr/facebook.com

Немецкие военные вынуждены тренироваться на машинах вместо танков из-за нехватки бронетехники.

В настоящий момент только 20% танков находятся в рабочем состоянии в немецкой армии. Из-за этого солдаты на учениях отрабатывают выпрыгивание из танков на машинах, представляя, что водят танк.

Министерство обороны Германии подтвердило, что для практики погрузки и выгрузки военные используют «другие транспортные средства», поскольку в немецкой армии не хватает танков Puma. При этом в 2019 году расходы на военную технику в Германии увеличились в два раза, достигнув 5 млрд долларов, пишет Daily Mail.

Ранее министр образования Германии Ани Карличек предложила обязать немецких школьников посещать бывшие концлагеря, а также мемориалы жертв нацистов. По её словам, это долг каждого гражданина Германии, сообщает NEWS.ru.