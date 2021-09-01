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Военные США на российских вертолётах эвакуировали базу в Кабуле

20:21, 01 сентября 2021
Военные США на российских вертолётах эвакуировали базу в Кабуле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На вертолётах российского производства Ми-17 американские военные эвакуировали базу близ аэропорта в Кабуле. Потребовалось более 35 рейсов, чтобы вывезти сотни эвакуируемых в неподконтрольный талибам (организация «Талибан» запрещена в России) аэропорт. Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что американские военные перевозили эвакуируемых с базы в кабульский Международный аэропорт имени Хамида Карзая. Это делалось, чтобы избежать пунктов проверки, которые контролируются талибами.

С 15 августа, когда «Талибан» занял Кабул, на российских Ми-17 с базы в аэропорт было совершено не менее 35 вылетов. Таким образом удалось эвакуировать сотни человек. 

Отмечается, что американцы выбрали российскую технику из необходимости проводить вывоз людей тайно. NYT подчеркнул, что российские вертолёты не привлекли бы ненужного внимания в небе над Кабулом. Ми-17 принадлежали частной компании-подрядчику Пентагона. Её название, как и бортовые номера машин, не приводятся в тексте издания. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической. Он поблагодарил российских лётчиков и врачей за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран.

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