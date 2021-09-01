Военные США на российских вертолётах эвакуировали базу в Кабуле

На вертолётах российского производства Ми-17 американские военные эвакуировали базу близ аэропорта в Кабуле. Потребовалось более 35 рейсов, чтобы вывезти сотни эвакуируемых в неподконтрольный талибам (организация «Талибан» запрещена в России) аэропорт. Об этом сообщает New York Times.
Сообщается, что американские военные перевозили эвакуируемых с базы в кабульский Международный аэропорт имени Хамида Карзая. Это делалось, чтобы избежать пунктов проверки, которые контролируются талибами.
С 15 августа, когда «Талибан» занял Кабул, на российских Ми-17 с базы в аэропорт было
Отмечается, что американцы выбрали российскую технику из необходимости проводить вывоз людей тайно. NYT подчеркнул, что российские вертолёты не привлекли бы ненужного внимания в небе над Кабулом. Ми-17 принадлежали частной компании-подрядчику Пентагона. Её название, как и бортовые номера машин, не приводятся в тексте издания.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической. Он поблагодарил российских лётчиков и врачей за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран.