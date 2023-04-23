ВСУ устроили бунт под Артемовском: новости СВО на утро 23 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Снайперы оперативной группы российских войск

ВС России захватили в плен военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отличились бойцы батальона ЛНР «Заря», сейчас входящего во 2-й армейский корпус армии России. Украинские военнопленные рассказывают о себе на допросах. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс», хотя аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль здание вокзала в Артемовске, находящегося на территории ДНР. Российская сторона прорвала оборону ВСУ вдоль железной дороги в городе. Противник существенно отброшен от вокзала. Вагнеровцы наступают из центра к западу. Они зачистили территории отеля «Транзит», отбросив украинские силы с занимаемых ими ранее позиций.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение предпринимателя Евгения Пригожина к Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, в котором бизнесмен рассказал о бунтах бойцов ВСУ в Донецкой области. По его словам, украинские военные в Часовом Яре и Константиновке бросают оружие и уходят с позиций. Пригожин призвал Зеленского и Сырского отвести войска, чтобы украинские солдаты смогли остаться в живых.

Украинские войска в боях за Артемовск (Бахмут) терпят неудачи и теряют большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн, побывавший в городе. Он отметил, что стал свидетелем многочисленных жертв среди бойцов ВСУ. Особый риск возникает после наступления темноты, уточнил Кляйн.

Отряды ВСУ, которые отступают из Артемовска, могут закрепиться в городах Марьинке и Лимане, заявил командир 92-й механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, на новые направления уйдет большое количество сил и средств.

Фото: Министерства обороны Украины

Минобороны РФ рассказало, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства. Они были установлены солдатами ВСУ в одном из городов в зоне проведения спецоперации. Заминированным оказался большой участок города, что несло большую опасность местному населению, сообщил начальник отделения военной полиции с позывным Дизель. По его словам, мины устанавливались посреди застройки.

Офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Их накрыли огнем в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное в Харьковской области, отметил он. Также армейской авиацией группировки войск «Запад» в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны, рассказал офицер.

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может определить будущее не только страны, но и всей Европы, считает журнал The Economist. По его данным, риски высоки и все может закончиться окружением украинских военных. Издание отмечает, что Киев получил достаточно вооружений от НАТО, но риски высоки, поскольку Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля — воздух», необходимых для атак по бомбардировщикам. Также подчеркивается, что Киеву, как атакующей стороне, потребуется большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны, и даже в таком случае ВСУ рискуют оказаться в окружении.

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ при контрнаступлении на Запорожском направлении смогут попытаться прорвать лишь первую линию российской обороны. Дальше их ждет тупик, отметил он. По его словам, дальше выстроена огромная линия обороны, довольно мощная, которая возводилась по всем правилам фортификационного искусства. Там и драконьи зубы, такие бетонные пирамидки, и надолбы, и колючая проволока, и минные поля, и многокилометровые траншеи с ходами сообщений, с бетонными дотами, дзотами и всем остальным, пояснил военкор. Он считает, что такую линию обороны прорвать практически невозможно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что провал готовящегося контрнаступления украинских сил может обернуться свержением Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин. В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление, предположил Соскин. По его мнению, все показатели говорят о том, что ВСУ вряд ли смогут наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов. Такая ситуация сложилась из-за того, что Запад прислал мало вооружений для противостояния российским силам, пояснил Соскин.

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос подчеркнул, что украинским войскам следует осуществлять свое наступление в тех местах, где не наблюдается массового скопления российских войск. При этом он напомнил, что подобного рода тактику использовала армия Гитлера при наступлении вглубь территории СССР. Он также признал, что армия РФ в значительной степени превосходит украинскую по способности возводить укрепления на местности.

Финский наемник, который действовал на стороне украинской армии, год спустя выложил видео с последствиями удара ракетчиков ВС РФ по скоплению «солдат удачи» из разных стран. На кадрах запечатлены события 13 марта 2022 года на Яворовском полигоне во Львовской области. Ракетный удар по полигону, где концентрировался так называемый иностранный легион, стал очень эффективным и сильно деморализовал действующих и потенциальных наемников. Известно, что в результате удара с российской стороны 60 наемников были убиты сразу, более 50 умерли позже от ран.

Власти Украины и США объединяет алчность, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он заметил, что украинский кризис стал очень прибыльным делом для Белого дома, поэтому Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации. Макгрегор пояснил, что США зарабатывают как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.